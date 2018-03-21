ЦСКА выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал победу над греческим "Олимпиакос" и стал чемпионом регулярного сезона баскетбольной Евролиги. Матч 27-го тура завершился со счетом 89:81 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, который 25 очков. Центровой армейцев Кайл Хайнс сделал три подбора, преодолев отметку в 1000 подборов в Евролиге, отмечает ТАСС. Победа над греческим клубом позволила ЦСКА гарантировать себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл 22 матча, у идущего вторым турецкого "Фенербахче" в активе 17 побед. "Олимпиакос", ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед).