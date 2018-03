Трамп: Обама тоже поздравлял Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике президента Владимира Путина.

Об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность в своем аккаунте в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......