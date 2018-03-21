ДТП в Таиланде унесло жизни 15 человек

В результате произошедшего на северо-востоке Таиланда серьезного ДТП с участием пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 15 человек, еще не менее 35 получили травмы различной степени тяжести.

Трагический инцидент произошел в среду, 21 марта, вечером по местному времени, передает ТАСС. Водитель двухэтажного пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего тяжелая машина съехала с трассы и перевернулась. Пострадавшие в ДТП госпитализированы.