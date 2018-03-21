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21 марта 201823:46

Скандалы и интриги: Facebook попал в очередную неприятную историю

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Британская фирма "Кэмбридж Аналитика" сыграла решающую роль в победе Дональда Трампа на выборах. Об этом заявил глава компании Александр Никс во время разговора, который был снят на скрытую камеру. Запись показал британский канал "Чэннел Фо".

Канал утверждает, что аналитики проводили для Трампа исследования, собирали информацию, что и как может повлиять на избирателей. Никса уже отстранили, но не по делу вмешательства в выборы в США. "Кэмбридж Аналитику" обвиняют в незаконном сборе данных 50-ти миллионов пользователей Фейсбука.   

Под удар в связи со скандалом попал и основатель Фейсбука Марк Цукерберг. Мало того, что его вызвали — пока просто поговорить — в британский парламент и в американский Конгресс, на обвале акций он уже потерял 5 миллиардов долларов. Пришлось объясниться.

На своей странице Цукерберг извинился и написал, что примет все меры для защиты данных пользователей. Якобы, инженеры уже работают в круглосуточном режиме. Но те шаги, которые он назвал, у экспертов вызвали только смех. Например, обещание закрывать разработчикам приложений доступ к Фейсбуку, если они не пользовались им в течение 3-х месяцев. То есть тем, кто в этой сети уже перестал работать. 

"Мы ограничим доступ разработчиков к информации о пользователях, чтобы предотвратить подобные нарушения. Например, мы закроем доступ разработчикам сторонних приложений для Фейсбука, если приложение не использовалось в течение 3 месяцев. Мы уменьшим список данных, которые вы должны предоставлять разработчикам при регистрации приложений. Останется только имя, фотография и электронная почта. Мы готовим еще несколько изменений, о которых расскажем в ближайшие дни", — написал Марк Цукерберг.

Объяснений от "Фейсбука" потребовали в Германии. Министр юстиции ФРГ заявила, что руководство соцсети должно рассказать — как защитят личные данные пользователей и дать гарантии безопасности на будущее.

Кстати, Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, про скандал с "Кэмбридж Аналитикой" не сказала ни слова. Зато было несколько заявлений по миграционному кризису. Канцлер признала, что еще одну ошибку ей не простят, отмечает телеканал "Россия 24".

"Нужно избежать повторения кризиса. Обратная ситуация будет означать, что мы ничему не научились, ни на национальном уровне, ни на европейском. Миграционный кризис расколол и разделил немецкое общество. Евросоюз должен покончить с нелегальным бизнесом тех, кто за деньги провозит мигрантов в сообщество, во-вторых, лучше финансировать программы помощи нестабильным государствам, в-третьих, следует бороться с причинами миграции", — заявила Ангела Меркель.

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