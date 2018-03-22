Ураганный ветер в Ростове-на-Дону раскрутил и раскачал башенный кран

В тот момент на стройке никто не работал, но опасность падения металлической конструкции была. Шторм хозяйничает в регионе уже вторые сутки. Ветер дует со скоростью более 25-ти метров в секунду. Повалены деревья, сорваны рекламные щиты. Пешеходов ветер буквально валит с ног. Улучшения погоды по прогнозам пока не ожидается, сообщает телеканал "Россия 24".