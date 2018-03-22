Герои советских фильмов - в стиле анимэ. Питерский художник взорвал Интернет новым видением киноклассики

Герои советских фильмов - в стиле анимэ. Питерский художник взорвал Интернет новым видением киноклассикиЧитайте нас в Telegram
Железная рука, как у киборга, и робот — вместо официанта. Да и фон вовсе не похож на советский ресторан. И, все равно, легко угадывается — кадр из "Бриллиантовой руки". И Юрий Никулин, который стал персонажем из японских мультфильмов.
Впрочем, не он один. Так могли бы выглядеть знаменитые Трус, Балбес и Бывалый, если бы были героями не советской комедии, а анимэ. Новое прочтение классических фильмов сейчас на пике популярности. Часто — без упоминания авторства, как народное достояние. Но у этих кадров есть создатель — художник Дмитрий Грозов. Начал он с нескольких сцен из любимых кинокартин, идея появилась из обычной шутки и должна была быстро истощиться. Но неожиданно у серии появились поклонники, которые уже оставляют художнику заказы. В образе японских мульт-персонажей хотят видеть героев картин "17 мгновений весны", "Кин-дза-дза!" и "12 стульев". Что это — частный случай или — тенденция?
Он не открыл в мире искусства новое направление. Но использовал уже существующее для вполне востребованного, как оказалось, запроса общества.
Знаменитые фильмы теперь не только на пленке, но и в комиксах в интернете. Попал в точку. Идея понравилась и подписчикам, и людям из мира киноискусства. Возможно, теперь многие российские киноафиши будут делать именно в таком стиле. Дмитрий взорвал интернет. Свободный художник родом из Челябинска, живущий в Петербурге, теперь популярен и за рубежом.
По собственному признанию, даже не ожидал такой реакции. Теперь заказов сотни, от портретов в стиле аниме до больших полотен. Но у мастера есть своя мечта всей жизни. Европейский, американский рынок тоже появился среди заказчиков. Новые постеры и на западный манер. Значительная аудитория, возможно, появится в Японии, где похожие работы очень востребованы, уверены российские поклонники аниме.
Крылатые фразы советских фильмов, по признанию аниматора, слишком трудно было переводить. Некоторые из них для картин он немного изменил, чтобы пользователь на английском языке все понял. Впрочем, о какой сцене из фильма идет речь, россияне узнают и без пояснений.
Многих легендарных актеров из этих сцен уже нет с нами. И познакомиться с ними лично у подрастающего поколения получится. Потому, цель проекта — это еще и привлечь внимание к нашей киноклассике. После таких репостов на стене, увидевшему точно захочется посмотреть о каком фильме и актрисе идет речь.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
МИД собрал послов, чтобы рассказать про Скрипаля
- Подмосковная свалка вызвала народные волнения
- Саркози отпустили на свободу
- Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой
- Фильм "Путин": премьера в эфире "России 1"
Самое читаемое
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- Глушков мог погибнуть из-за неудачной секс-игры с молодым любовником
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
Экономика
-
Госдеп угрожает санкциями "Северному потоку-2"
- ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
- Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
- Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
- ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам "ОФК Банка"
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Экспертный взгляд на эффективный сервис-менеджмент
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Панина сделали невыездным и лишили водительских прав
- Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция
- По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"
- Три станции московского метро закроют на неделю
- Театры малых городов представляют свои работы в Москве
- Современные дачники: откуда в Подмосковье поселки-призраки?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками
- Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства
- Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак