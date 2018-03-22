В Дублине вспыхнул пожар в одной из гостиниц неподалеку от международного аэропорта

Огнем охвачены, по меньшей мере, пять верхних этажей высотного здания. Данных о пострадавших — пока нет. Местные СМИ сообщают, что спасатели успели эвакуировать постояльцев. К тушению привлечены бригады из нескольких округов ирландской столицы, сообщает телеканал "Россия 24".