Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Новосибирске

Для оказания медицинской помощи одному из пассажиров в Новосибирске совершил посадку самолет "Аэрофлота", направлявшийся из Москвы во Владивосток.

Борт приземлился в аэропорту Толмачево и пока в пункт назначения не вылетел, передает РИА Новости. В Приморье рейс должен был прибыть в 12:20 по местному времени (05:20 по Москве).