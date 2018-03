НХЛ. Два очка Малкина и чудо-гол Кросби принесли "Питтсбургу" победу

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на домашнем льду одержал победу над "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (10-я минута), Патрик Хернквист (18-я), Сидни Кросби (36-я), Дерик Брассар (43-я) и Джейк Генцел (59-я). Малкин также отметился результативной передачей. У гостей отличились Джонатан Друэн (20-я), российский нападающий Никита Щербак (29-я), Якоб де ла Роз (35-я)

Гол Кросби стал настоящим украшением встречи. Форвард клюшкой обработал летящую по воздуху шайбу и вторым касанием, не дав ей коснуться льда, нанес точный бросок по воротам Кэри Прайса. Голкипер восстановился после сотрясения мозга и провел первую встречу за долгое время.

В другом матче "Баффало Сэйбрз" на своем льду уступил "Аризона Койотиз" — 1:4.

YOU HAVE GOT TO BE KIDDING, SIDNEY!?!? 😱😱 pic.twitter.com/MEd4AGIpbK