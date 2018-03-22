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22 марта 201805:23

США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с российским влиянием

Tim Brakemeier /ТАСС

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В тексте проекта бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что Конгресс Соединенных Штатов планирует выделить на борьбу с российским влиянием 250 миллионов долларов. Часть этих средств пойдут на "программы по укреплению демократии в России".

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год предполагает расходы на сумму 1,3 триллиона долларов, в том числе, 700 миллиардов долларов на оборонные расходы, передает "Интерфакс". Спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что бюджет США на 2018 год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. "Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия", — цитирует высказывание Райана РИА Новости.

Также Конгресс согласовал выделение в 2018 году финансовой помощи Украине и Грузии. Документом предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи 420 миллионов 700 тысяч долларов, а также 200 миллионов долларов, выделяемых ей на военные нужды. Грузии планируется ассигновать 105 миллионов 325 тысяч долларов.

Республиканцам и демократам удалось достичь компромисса по проекту бюджета всего за 52 часа до срока, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства. В случае принятия проект бюджета обеспечит функционирование правительства США до конца сентября 2018 года.

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