Работы на месте обрушения здания в Москве завершены, пострадавших нет

В ночь на четверг, 22 марта, спасатели завершили работы в центре Москвы на месте обрушения фасада реконструируемого здания.

Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование места происшествия и поиск возможных пострадавших. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, накануне вечером в центре столицы произошло частичное обрушение выселенного ветхого здания по адресу: Трубная улица, д. 31 на площади около 80 квадратных метров. В здании, находившемся на реконструкции, частично обрушились третий этаж и кровля. В результате инцидента были повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля.