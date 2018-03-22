Весна пришла: в России начинаются массовые паводки

Сезон весенних паводков в России можно считать открытым. Почти в 20 регионах готовятся к последствиям половодья. По прогнозам, в зоны подтопления могут попасть свыше 6 тысяч населенных пунктов.

В Амурской области проблем жителям села Бурея доставила даже не разлившая река, а ручей. Летом он тихий и небольшой, но с таянием снега и льда — каждый год выходит из берегов и затапливает целые улицы.

Вот и сейчас вода везде: во дворах, огородах, гаражах и хозяйственных постройках. От этого страдает имущество, а дети не могут ходить в школу. Люди жалуются, что местные власти не торопятся решать проблему, сообщает телеканал "Россия 24".