В России зафиксировал рекордный турпоток

В 2017 году путешествие по нашей стране совершили более 81 миллиона человек. Из них 56 с половиной миллионов — это россияне, а 24 с половиной — иностранцы. Такие данные привел Ростуризм. Там же рассказали, куда больше всего любят ездить туристы. Тут без сюрпризов — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край с его курортами. Телеканал "Россия 24" отмечает, что показатель 2017 года — рекордный за последние семь лет. В целом, за этот период суммарный турпоток в России вырос на 20%, а внутренний — на 85.