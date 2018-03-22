Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Британии по делу Скрипаля

"Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России, либо признаться в их отсутствии и извиниться»! С таким требованием выступило посольство нашей страны в США в ответ на заявление американской стороны по поводу отравления британского шпиона Сергея Скрипаля.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт: назвала Россию "ответственной" за инцидент. В нашем диппредставительстве удивлены некомпетентными суждениями и напоминают: любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна. А в Лондоне сегодня выступит наш посол – Александр Яковенко – по поводу высылки российских дипломатов. На этой неделе 23 сотрудника ведомства вынужденно вернулись в Москву, напоминает телеканал "Россия 24".

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в деле Скрипаля. Первые обвинения в адрес России прозвучали уже через несколько часов после отравления. Только на каком основании – непонятно. Ведь организация по запрещению химического оружия утверждает, что предварительный анализ отравляющего вещества займет несколько недель.

Накануне в российском МИД состоялся брифинг для зарубежных послов. Москва попросила Лондон "предоставить доступ к данным расследования». Однако британская сторона ответила отказом и – как, отметили в ведомстве — "пошла на нечистоплотную политизацию вопроса".