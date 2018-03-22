Депутат Рады признал зависимость Украины от заокеанских хозяев

Украина — больше не такая уж Незалежная. Так считает депутат Верховной Рады Евгений Мураев. В интервью местному телеканалу заявил, что свой суверенитет сдали заокеанским спонсорам. По его мнению, официальный Киев выглядит смешно, когда пытается спрятать от мира коррупцию или реальное положение дел в Донбассе. Мураев подчеркнул, что украинцам можно "вешать всякую лапшу", но правду всё равно узнают.

Тем временем, кабмин Украины прокомментировал экономические проблемы в стране, сообщает телеканал "Россия 24". В частности — рассказали: как собираются бороться с ростом цен на продукты. Заявили, что регулировать их не будут, но постараются поддержать местного производителя. Как это сделают, пока не известно. Главное — по словам украинского премьера: Украина больше "не зависит" от России. В Правительстве Украины уверены — после разрыва программы экономического сотрудничества, страна станет только сильнее.