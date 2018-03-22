Организатор серии взрывов в Остине разъяснил свои мотивы

Полиция Техаса обнаружила видеозапись с его речью. Сообщается, что Марк Энтони Кондитт описывает собранные им семь взрывных устройств. Но, якобы, его действия не касаются терроризма и расовой ненависти. По словам шефа полиции, Кондитт пошел на преступления из-за проблем в личной жизни.

С начала марта в Остине прогремели несколько взрывов, напоминает телеканал "Россия 24". Погибли двое, четверо были ранены. На этой неделе молодого человека пытались задержать. Поняв, что не сможет скрыться, Кондитт совершил самоубийство.