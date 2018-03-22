На мексиканскую стену Конгресс выделил полтора миллиарда долларов

Американский Конгресс выделил более полутора миллиардов долларов на один из самых амбициозных проектов Дональда Трампа — строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в обнародованном проекте бюджета, который согласовали обе партии Конгресса.

Изначально администрация США запрашивала на возведение стены 25 миллиардов. Как заявляют представители Республиканской партии, выделенных денег хватит на строительство примерно ста сорока километров "физических барьеров", которые заменят нынешние невысокие конструкции на границе.

В ходе предвыборной кампании, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Мексика сама заплатит за строительство стены, напоминает телеканал "Россия 24".