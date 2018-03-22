Вашингтон объявит торговую войну Пекину

В графике американского президента на сегодня запланировано подписание меморандума о предотвращении "экономической агрессии" Китая. В США уверены — Пекин вынуждал компании Соединенных Штатов предоставлять свою интеллектуальную собственность, используя ограничения на участие иностранного капитала.

Обращаться в ВТО — Америка не собирается. Решит проблемы самостоятельно – новыми пошлинами на китайские товары. Предполагается, что они составят 60 миллиардов долларов.

Пекин в свою очередь готовит ответные меры. В частности, это будут пошлины на американские сельскохозяйственные товары. Так, Пекин готов ввести сборы на американскую сою и продукцию животноводства, сообщает телеканал "Россия 24".