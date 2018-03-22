Российские керлингистки победили немок на чемпионате мира

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России шестую пятую победу на групповом этапе. В восьмом туре россиянки одержали победу над командой Германии со счетом 6:2.

За сборную России мат провели Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Анна Сидорова, которая заменила Юлию Гузиеву. В турнирной таблице российская команда делит третье место с командой Южной Кореи (по шесть побед и два поражения). В следующей игре 22 марта россиянки встретятся с лидирующими канадками (восемь побед в восьми матчах).