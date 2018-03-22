Житель Екатеринбурга зарегистрировал в квартире 20 тысяч иностранцев

В результате опроса фигуранта дела о фиктивной прописке почти 7 тысяч человек в квартире на улице Баумана в Екатеринбурге выяснилось, что за 10 лет в ней были зарегистрированы около 20 тысяч иностранцев.

Житель Екатеринбурга попал в поле зрения сотрудников полиции в ходе прокурорской проверки, проведенной после того, как поступил сигнал о том, что в его квартире за непродолжительное время были зарегистрированы 57 человек. По данному делу в декабре 2016 года было возбуждено уголовное дело. Примечательно, что за год, в течение которого это дело расследовалось, в квартире были зарегистрированы уже 6844 человека, и это при том, что мужчине, который предоставлял документы для регистрации иностранцам, в жилом помещении принадлежали всего 16 квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Также было установлено, что в квартире иностранцы никогда не жили, а обвинения фигуранту не предъявлялись и мера пресечения не избиралась. Руководством Главного управления МВД России по Свердловской области будет дана принципиальная оценка сложившейся ситуации.