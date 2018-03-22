Сын Каддафи готов дать показания по делу Саркози. Что ждет бывшего лидера Франции

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Допрос Саркози 40 минут назад
Сын Каддафи готов дать показания по делу Саркози. Что ждет бывшего лидера ФранцииЧитайте нас в Telegram
Бывший президент Франции Николя Саркози отпущен домой после многочасового допроса. Суд предъявил ему официальные обвинения в нелегальном финансировании собственной предвыборной кампании, в частности за счет ливийских денег. Скандал вызвал огромный резонанс во французской прессе и среди политиков.
Его допрашивали 25 часов с перерывом на ночь, отпустили поспать дома под честное слово, что утром вернется. На вторые сутки общения со следователями Саркози по-прежнему все отрицал, никаких денег не получал, с Ливией никак не связан. Но судьи решили иначе. Бывшему президенту Франции предъявили официальные обвинения в получении взяток, нелегальном финансировании предвыборной кампании и нелегальном получении и владении госсредствами Ливии. Реакция его политических оппонентов не заставила себя ждать.
"Все это очень важно. Потому что речь идет не только о финансировании президентской компании. Это касается начала войны. Это касается устранения главы государства. Это касается дестабилизации страны, которая в конечном итоге привела к массовой миграции в Европу", — заявила лидер Национального фронта Марин Ле Пен.
А еще это привело к разгулу терроризма не только во Франции, но и в самой Ливии — считает сын Каддафи Сейф аль-Ислам, который решил баллотироваться на пост президента страны. И теперь, похоже, будет мстить за отца.
"Хочу заметить, что у меня есть еще доказательства против Саркози. Я пока еще не фигурировал в качестве свидетеля по этому делу, как и Абдала Сенуси, бывший директор службы разведки Ливии. У него до сих пор хранится запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи, которая произошла до самой предвыборной компании", — сказал сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам.
Говорить готов был и бывший министр нефти Ливии Шукри Ганем, но в 2012 его бездыханное тело нашли в водах Дуная. Возможный посредник бизнесмен Зияд Такеддин, который лично возил деньги в чемоданах из Триполи в Париж, неожиданно заявил, что к избирательной кампании они не имели никакого отношения, хотя и передавал он миллионы наличными лично Саркози и его правой руке Клоду Гийону.
"Сегодня, когда Сейф аль-Ислам — кандидат в президенты, мы, наконец, понимаем, почему же Саркози потихоньку сходит с ума. А потому, что тот человек, которого хотели устранить, чтобы он не заговорил, возвращается к власти, вопреки желанию Саркози", — заявил Такеддин.
Сейф аль-Ислам теперь грозит нынешнему президенту Макрону, он требует поддержать выборы в Ливии, чтобы исправить те ошибки, которая наделала Франция под руководством Саркози.
Николя Саркози отпустили на свободу, но взяли под судебный контроль. Ему запретят общаться с другими фигурантами дела, не позволят получать и отправлять денежные переводы, а главное, ему теперь нельзя покидать пределы страны. Судя по всему, у следователей за 5 лет набралось достаточно улик, дело теперь пойдет куда быстрее.
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