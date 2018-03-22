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22 марта 201811:50

Дворкович: Startup Tour призван поддержать стартапы по всей России
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В Калининграде в Балтийском федеральном университете имени И. Канта проходит 21-22 марта Open Innovations Startup Tour. Это крупнейшее в России событие для стартапов.

Ключевым событием первого дня стала пленарная сессия "Цифровая экономика. Возможности для Калининградской области". На сессии представители АНО "Цифровая экономика", региональной власти, бизнеса, а также Фонда "Сколково" обсудили перспективы внедрения элементов "цифры".

В первый день на мероприятии побывали заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По словам вице-премьера, сейчас доля проектов, реализуемых в цифровой экономике, оценивается в 3% ВВП, но этот показатель "должен быть как минимум двузначным". В то же время он отметил, что благодаря Startup Tour количество инновационных предприятий в России в последние годы значительно выросло. Дворкович сказал, что в "Сколково" придумали Стартап Тур для того, чтобы охватить как можно больше предпринимателей по всей России.

"Не замыкаясь на Москве, а передавая идеи и лучший опыт тем, кто работает, живет и учится в самых разных регионах. И это удается делать. Если несколько лет назад у нас были десятки и сотни бизнесменов, предлагающих инновационные решения, то сейчас их десятки тысяч", — рассказал вице-премьер.

В свою очередь Антон Алиханов назвал Калининград новой точкой для привлечения и появления инноваций. Он выразил надежду на то, что после изменений в законодательстве это направление будет развиваться еще активнее.

"Если говорить об IT, то мы уже в лидерах, — подчеркнул губернатор. — Порядка 300 компаний у нас работают в этой сфере, и, я уверен, историй успеха у нас будет еще очень-очень много".

На церемонии открытия Open Innovations Startup Tour перед гостями выступили представители Фонда "Сколково". Они посоветовали стартапам максимально эффективно использовать ближайшие два дня для развития своего проекта. По словам генерального директора ООО "Сколково — Венчурные инвестиции" Василия Белова, во время форума стартапы должны решить три задачи: во-первых, познакомиться друг с другом, во-вторых, найти инвестора или определиться, где его искать.

"Третья задача — доработать стратегию своего продукта и компании с учетом услышанного на сегодняшних сессиях, чтобы получить возможность успешно продаваться на рынке", — сказал Белов.

Одним из результатов сотрудничества Фонда "Сколково" с правительством Калининградской области в инновационной сфере стало подписание на площадке Тура соглашения о частичном финансировании региональным Фондом поддержки предпринимательства сервиса удаленного бухгалтерского и юридического обслуживания "Кнопка" для малого и среднего бизнеса региона. Генеральный директор и сооснователь сервиса "Кнопка" Андрей Завьялов сообщил, что в Калининградской области хотели сами проработать и запустить аналогичный проект, но поняли, что такое невозможно сделать без профессионалов.

"Они обратились к нам с идеей частичного финансирования, а мы с удовольствием откликнулись. Нам показалась интересной идея через государство поддержать местных предпринимателей", — рассказал он.

Советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен рассказал, что наблюдает за Калининградом уже несколько лет и заметил, что близость к Европе побуждает многие стартапы с самого начала нацеливаться на международный рынок. По его словам, все калининградские стартапы пробуют силы в Литве, Польше или Германии.

"С психологической точки зрения им это дается легче, несмотря на то, что это российские компании, работающие на территории России. Это важный момент", — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что с калининградцами очень легко общаться, потому что "исторически здесь всегда проживало много всяких национальностей, много разных народов". Пекка Вильякайнен считает, что это "тоже важно для успешного предпринимательства".

Во время Startup Tour более 600 инноваторов, бизнесменов и экспертов будут участвовать в образовательной программе, менторских сессиях и конкурсе по отбору перспективных идей. В деловой части стартаперам рассказывают, как выстраивать правильные взаимоотношения с бизнес-ангелами и привлекать инвестиции, насколько перспективны разработки в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), что такое Life Science, где искать грантовую поддержку, какие преимущества дает статус резидента "Сколково" и многое другое. В первый день форума прошел Skolkovo Demo Day, на котором резиденты "Сколково" представили свои разработки ведущим промышленным предприятиям региона. Во второй день участников ждут конкурс стартапов и менторская сессия, на которой инноваторы узнают мнение экспертов о своих проектах.

Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, развитие компетенций региональных сервис-провайдеров. Тур проводится в разных городах России с 2011 года.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

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