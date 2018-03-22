Серена Уильямс после поражения не вышла к журналистам

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая пытается вернуться в большую игру после рождения дочери. Снова проиграла. На сей раз она на турнире в Майами не смогла противостоять 20-летней японке Наоми Осаке (3:6, 2:6) и не пришла на послематчевую пресс-конференцию.

Послематчевый пресс-раут на состязаниях, призовой фонд которых составляет 7,97 млн долларов, является обязательным. Теперь руководители Женской теннисной ассоциации и организаторы турнира в Майами должны решить, штрафовать ли Серену за пропуск пресс-конференции. Наказание может составить от 500 до 1000 долларов.

Американку извиняет только то, что она выступила с заявлением, в котором отдает должное сопернице и надеется, что сама улучшит свою форму: "Наоми провела отличный матч, и я учусь чему-то каждый раз, когда выхожу на корт. Мне не терпится продолжить свое возвращение и каждый день усиливать игру".