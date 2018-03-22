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Футбол-2018 37 минут назад

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22 марта 201808:53

Диего Марадона назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

EPA

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Легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины Диего Марадона высказался по поводу претендентов на победу на чемпионате мира 2018 года, который пройдет летом в России. По мнению аргентинца, фаворитами мирового первенства являются сборные Германии и Испании.

"У Франции хорошая команда, там есть отличные игроки, такие как Погба, но она не фаворит. Франция была бы лучше, если бы вернулся Рибери. Лично я считаю фаворитами Германию и Испанию", — приводит слова Марадоны "Спорт-экспресс" со ссылкой на RMC.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

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