В центре Токио поставили памятник Годзилле

В четверг в самом центре Токио торжественно открыт трехметровый памятник Годзилле, легендарному монстру из огромного числа кинофильмов, передает ТАСС.

Скульптура установлена на небольшой площади неподалеку от комплекса императорского дворца. Высота самой фигуры — 2,5 метра. Постамент памятника украшает надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".

Эта фраза взята из самого последнего фильма из серии про огромного монстра, который вышел в 2016 году и в очередной раз вызвал в Японии фурор. Лента под названием "Годзилла: Возрождение" была провозглашена фильмом года и получила массу национальных наград.