В Думе назвали отзыв журналистов РБК попыткой давления на депутатов

В Госдуме расценили решение РБК об отзыве журналистов в связи со скандалом вокруг депутата Леонида Слуцкого как попытку давления на членов думской комиссии по вопросам депутатской этики.

"Мы считаем недопустимым оказывать давление на депутатов, шантажируя отзывом журналистов из Государственной думы. Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем", — заявил ТАСС глава комиссии Отари Аршба.

Ранее сразу несколько журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. В частности, о приставаниях со стороны депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

В ответ на обвинения женщинам было рекомендовано обратиться в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. 21 марта состоялось заседание данной комиссии. Ее члены признали, что у них отсутствует должный инструментарий для проверки подобного рода претензий.

"Комиссия неправомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", — поясняется в заявлении членов комиссии.

Тем не менее, депутаты пришли к выводу, что никаких нарушений поведенческих норм со стороны Слуцкого не было, а действия заявительниц носят спланированный характер, так как жалобы на сексуальные приставания со стороны депутата они подали практически одновременно и спустя значительное время после якобы имевших место "инцидентов".

Данная позиция не устроила многие СМИ. Медиахолдинг РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы. Издание "Коммерсант" заявило, что "ставит точку" во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией Госдумы по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. Главный редактор телеканала "Дождь" Александр Перепелов назвал решение комиссии издевательским и также сообщил, что приостанавливает работу с Госдумой. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что отзывает своих сотрудников из Госдумы, поскольку она стала "небезопасным местом" для работы журналистов.

Аналогичное решение принял и телеканал RTVI. "RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту", — приводятся слова главного редактора RTVI Алексея Пивоварова на страничке телеканала в Twitter.