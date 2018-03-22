Россияне преследуют лидеров на шахматном Евро-2018

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по шахматам, который проходит по швейцарской системе. После пятого тура в лидеры вышли Тамир Набати из Израиля, хорват Иван Сарич и голландец Бок Бенджамин. Все они набрали по 4,5 очка.

Набати выиграл у прежнего лидера Роберта Оганесяна из Армении. Сарич был сильнее соотечественника Марина Босиосича, а Бенджамин – у словенца Юре Скоберне.

Сразу несколько шахматистов набрали по 4 очка, среди них россияне Давид Паравян, Эрнесто Инаркиев, Евгений Романов и Кирилл Алексеенко. Наш Максим Матлаков, победивший на турнире год назад, имеет пока 3 очка.