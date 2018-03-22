Васильева ответила на критику "Гильдии словесников"

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ответила на критику учителей-предметников относительно новых образовательных стандартов по литературе, разработкой которых занимается ведомство. По ее словам, рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство и позволит детям беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России, передает РИА Новости.

"Система не давала подхода доступного образования для каждого ребенка, для каждого гражданина Российской Федерации", — пояснила Ольга Васильева, добавив, что члены "Гильдии словесников" требует вариативности программы "визгом и криком".

"Они хотят, наверное, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен", — добавила она.

Ранее объединение учителей литературы "Гильдия словесников" выпустило открытое письмо, в котором раскритиковало новый образовательный стандарт по литературе. По мнению учителей-словесников, нововведения лишат школы возможности вариативно строить образовательные программы.