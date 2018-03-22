В Париже умерла известный литературовед и переводчик Вероника Лосская

В Париже на 88-м году жизни скончалась литературовед-руссист и известный переводчик Вероника Лосская (Юдина-Бельская).

Она родилась в Париже в 1931 году в семье русских эмигрантов. Преподавала русский язык и литературу в Сорбонне и Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Была супругой известного богослова Николая Лосского (1929-2017).

В 60-е годы заинтересовалась творчеством Марины Цветаевой. Ею были собраны ценнейшие воспоминания современников о поэтессе. Российскому читателю хорошо известна созданная ее книга "Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников". Высокую оценку получили во Франции и многочисленные работы Лосской, посвященные Анне Ахматовой. Ею было также множество работ о русской эмиграции.

Как сообщает ТАСС, Вероника Лосская будет похоронена на знаменитом кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где покоятся деятели русской культуры.