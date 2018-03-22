Тренер "Ак Барса" Билялетдинов: не даю установок отступать

Наставник хоккейного клуба "Ак Барс" из столицы Татарстана Зинэтула Билялетдинов после третьей победы в серии плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом" отметил, что был сложный момент в четвертом матче, когда соперник прижал его подопечных к воротам.

"Это была хорошая, боевая игра, — цитирует Билялетдинова сайт Tatar-Inform.Ru. – Готовимся к следующему матчу. Что касается перемен в составе, мы решили именно так подойти к этому матчу. Токранов и Малыхин здоровы".

"После третьей заброшенной шайбы мы откатились к своей зоне? Мы таких установок не даем. Соперник сыграл активно и не давал нам спокойно чувствовать себя. В концовке встречи посчитал, что нет необходимости брать тайм-аут", — отметил Билялетдинов.

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ "Ак Барс" в гостях переиграл "Металлург" со счётом 3:2 и счет в серии стал 3:1 в пользу "барсов". Для общей победы команде Билялетдинова нужна еще одна победа.