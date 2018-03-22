Курганская девочка-стрелок один раз убегала из дома

Курганская школьница, стрелявшая в своих одноклассников, ранее уходила из дома, но в целом она из обычной благополучной семьи.

Накануне 13-летняя девочка пришла в школу №15 Шадринска с пневматическим пистолетом своего отца. Они открыла стрельбу по детям. Синяки и ссадины получили семь школьников, госпитализация никому из них не потребовалась.

Как сообщила РИА Новости глава пресс-службы департамента образования и науки региона Снежанна Трофимец, девочка из обычной семьи, ранее не была замечена в каких-то конфликтах в школе. С ней сейчас работают психологи. Ранее она прошла всю необходимую психологическую диагностику, отклонений в состоянии здоровья выявлено не было.

"Был случай — школьница однажды ушла из дома. Но потом вернулась, родители тревогу не забили, об этом забыли", — рассказала Трофимец.

По ее словам, уже тогда родителям надо было обратиться к психологам, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо проблемы у девочки.

В четверг в Курганскую область приехала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она посетит школу Шадринска, а потом приедет в Курган, где проведет совещание с властями региона.

С начала этого года в России участились случаи агрессивного поведения школьников. Самые громкие — драка с поножовщиной в Перми и нападение на школу в Улан-Удэ. В связи с этим Минобрнауки заявил о создании центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов. Кроме того, профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре.