Опубликована запись смертельного ДТП с участием беспилотника Uber

Полиция расположенного в Аризоне города Темпе обнародовала запись первой в истории самоуправляемого транспорта смертельной аварии с участием пешехода. Жертвой беспилотника компании Uber стала 49-летняя Элейн Херцберг.

Трагический инцидент произошел поздним вечером 18 марта (в Москве уже было 19 марта) в пригороде Финикса. Стражи порядка и эксперты уже обращали внимание на то, что винить автоматику Volvo XC90 в произошедшем бессмысленно — женщина с груженым пакетами велосипедом пересекала проезжую часть в полной темноте и вдалеке от перехода. Обнародованные кадры подтверждают, что Херцберг выскочила перед машиной из кромешной тьмы, так что ее не спасла бы и водительская реакция, даже если бы находившийся за рулем мужчина был сосредоточен исключительно на дороге, а не отвлекался на телефон.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ