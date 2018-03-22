Президент ЦСКА Ватутин: "Наша задача – выход в Финал четырех Евролиги"

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что победа "красно-синих" в регулярном чемпионате Евролиги – серьезное достижение. Тем не менее, по его словам, если армейцы не выйдут в "Финал четырех", никто и не вспомнит о первом месте в регулярке.

Напомним, что в 21 марта ЦСКА на своей площадке обыграл "Олимпиакос" и досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате Евролиги. "Безусловно, это серьезное достижение, показатель хорошей работы тренеров и игроков на дистанции, но немного промежуточный результат", — цитирует ТАСС Ватутина.

Также президент "красно-синих" рассказал о задачах ЦСКА в сезоне. "Задача на сезон для ЦСКА — выход в Финал четырех Евролиги, и если этого не произойдет, никто не вспомнит наше место в регулярке", — заявил спортивный функционер.