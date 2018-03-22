Президент ЦСКА Ватутин: "Наша задача – выход в Финал четырех Евролиги"Читайте нас в Telegram
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что победа "красно-синих" в регулярном чемпионате Евролиги – серьезное достижение. Тем не менее, по его словам, если армейцы не выйдут в "Финал четырех", никто и не вспомнит о первом месте в регулярке.
Напомним, что в 21 марта ЦСКА на своей площадке обыграл "Олимпиакос" и досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате Евролиги. "Безусловно, это серьезное достижение, показатель хорошей работы тренеров и игроков на дистанции, но немного промежуточный результат", — цитирует ТАСС Ватутина.
Также президент "красно-синих" рассказал о задачах ЦСКА в сезоне. "Задача на сезон для ЦСКА — выход в Финал четырех Евролиги, и если этого не произойдет, никто не вспомнит наше место в регулярке", — заявил спортивный функционер.
Сейчас
По новому гумкоридору из Восточной Гуты вышло более тысячи человек
Картина дня
-
МИД собрал послов, чтобы рассказать про Скрипаля
- Подмосковная свалка вызвала народные волнения
- Саркози отпустили на свободу
- Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой
- Фильм "Путин": премьера в эфире "России 1"
Самое читаемое
-
Скандал Судного дня: в России "разоблачили" продовольственный заговор
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- "Я резко старею, мне трудно дышать": Пугачева рассказала о своем здоровье
- Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки
- "Мне хана": "Руки-базуки" признался, что испускает дух
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
Экономика
-
Госдеп угрожает санкциями "Северному потоку-2"
- ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
- Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
- Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
- ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам "ОФК Банка"
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Экспертный взгляд на эффективный сервис-менеджмент
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Панина сделали невыездным и лишили водительских прав
- Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция
- По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"
- Три станции московского метро закроют на неделю
- Театры малых городов представляют свои работы в Москве
- Современные дачники: откуда в Подмосковье поселки-призраки?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками
- Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства
- Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак