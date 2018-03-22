Пьяный водитель врезался в магазин у станции метро в Петербурге

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга решил продемонстрировать приятелю водительскую удаль, лихо выехав с парковки у метро "Девяткино". Однако вместо одобрительных возгласов попутчика его ждали гневные тирады со стороны владельцев трех поврежденных машин и магазина, который водитель протаранил. Его маневры попали в объектив камеры наблюдения.

Массовое ДТП в районе станции метро на северо-востоке города произошло около 21:40 в среду, 21 марта. На кадрах видно, как белая Kia Rio, выезжая с парковки, резко сдает назад и задевает легковушку. Впрочем, ее водитель не останавливается — он протискивается между еще двумя машинами, царапая их, и едва не сносит дорожный знак при резком развороте. Спустя секунду Kia трогается вперед и, разогнавшись, врезается в витрину ларька, торгующего косметикой.

Лихач и его пассажир не сразу покинули салон, а только после долгих "уговоров" очевидцев. Опасавшийся расправы автовладелец попытался убежать, но был быстро пойман. По уверениям собравшихся, он был сильно пьян, как и его попутчик.