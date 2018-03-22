Минобороны РФ: по новому гумкоридору из Восточной Гуты вышли более тысячи человек

В Восточной Гуте более тысячи мирных жителей Восточной Гуты вышли по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Прямую трансляцию ведет на своем сайте министерство обороны РФ.

Как рассказал "Интерфаксу" представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, российскими военнослужащими организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

Всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 80 тысяч человек. Ничего подобного не было ни в Мосуле, ни в Ракке. Силы так называемой коалиции во главе с США практически стерли эти города с лица земли, а оставшиеся там люди выживают в условиях гуманитарной катастрофы.