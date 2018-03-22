Пилот запустил заглохший двигатель биплана в нескольких метрах от земли. Видео

Американский пилот Чад Барбер надеется, что ситуация, в которую попал он, никогда больше не произойдет с ним или с кем-то еще. Барбер опубликовал видео, на котором во время полета у него отказывает двигатель, но затем в нескольких метрах от земли запускается снова.

На своем биплане Pitts он выполнял фигуры высшего пилотажа в небе над Корал-Спрингс (Флорида). Внезапно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.

Однако Барбер сумел сохранить хладнокровие. Он направил биплан к дороге, на которую мог бы приземлиться, но в последний момент двигатель все-таки запустился.

Пилот издал радостный крик и продолжил полет, сообщает РИА Новости.

Впоследствии он признался, что его первой реакцией было отрицание. "Потому что раньше я слышал, как захлебывается двигатель, но заглох он впервые" — рассказал Барбер изданию Daily Mail.

По его словам, многие годы полетов его готовили к таким ситуациям. "Но на самом деле ты не может подготовиться к неожиданному как раз потому, что оно неожиданное", — добавил пилот.