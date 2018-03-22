Обрушение дома в центре Москвы: машины всмятку, но обошлось без пострадавших

На Трубной улице Москвы накануне вечером в расселенном доме рухнула часть фасада и крыша. Кирпичное здание 1896 года стояло в ожидании капитального ремонта. Оно было обнесено строительными лесами. Почему произошло обрушение?

Момент обрушения фасада здания на Трубной улице зафиксировали камеры наружного наблюдения: неизвестный мужчина паркует машину во дворе и не спеша уходит по своим делам, а буквально через 5 минут тонны кирпича и камня падают вниз.

"Раздался страшный грохот, дом зашатался, полы ходуном, стены заходили — это очень сильный был удар", — рассказывает очевидец Игорь Токарев.

Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП через 6 минут. В первую очередь, спасатели начали искать пострадавших. Кинологи с собаками тщательно проверили каждый этаж.

"В ходе разведки было установлено обрушение части фасада и части кровли на общей площади 80 квадратных метров. После разведки было установлено, что в настоящий момент информация о пострадавших и погибших не подтверждается", — сообщил Дмитрий Мельников, первый заместитель начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве.

То, что обошлось без жертв, настоящее чудо, говорят очевидцы. Вокруг много офисных зданий, и именно в этом дворе люди обычно паркуют машины. Но вечером их, к счастью, было уже немного.

- Моя машина стояла чуть дальше, я перепарковал ее практически перед обрушением. Ее бы зацепило, но мне повезло.

В результате ЧП были повреждены четыре автомобиля, их припарковали прямо перед зданием. Огромные глыбы буквально смяли машины. Если бы в момент обрушения кто-то находился в салоне, шансов выжить бы просто не было.

Покореженные машины переместили в соседний двор, чтобы спасатели могли разобрать завалы. Утром специалисты "Мосгаза" проложили новый участок газопровода в обход ветхого здания. Трубная улица пока перекрыта, поэтому водителей призывают выбирать пути объезда. Напротив здания строят бетонные ограждения на случай, если произойдет повторное обрушение. Специалисты говорят, что это вполне возможно.

Здание на Трубной давно в аварийном состоянии. 20 лет назад отсюда расселили всех жителей, планировали провести реконструкцию, но, видимо, не успели. Несколько лет назад в доме был пожар, который мог ослабить конструкции. Возможно, именно это стало причиной обрушения.