Роналдиньо вступил в партию борцов с абортами и однополыми браками

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии, известный форвард Роналдиньо намерен начать политическую карьеру у себя на родине. Экс-игрок "Барселоны", "Милана" и "Пари Сен-Жермена" вступил в Бразильскую республиканскую партию.

Стоит отметить, что Республиканская партия Бразилии отстаивает традиционные евангельские ценности. Ее представители выступают против абортов и однополых браков, а также считают необходимым принудительное лечение гомосексуалистов, сообщает Footballhd.Ru. Роналдиньо намерен на ближайших по времени выборах выдвигаться в органы власти в одном из столичных округов.