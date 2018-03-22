Врач: диагнозы детей из Волоколамска не имеют отношения к выбросу газа

Диагнозы троих детей, которые были доставлены из больницы подмосковного Волоколамска в московскую Филатовскую больницу, не имеют отношения к выбросу газа. Об этом заявила заместитель главного врача ЦРБ Волоколамска Елена Савченко.

По ее словам, у детей наблюдалась тошнота и головокружение. После проведенных обследований и оказания медпомощи их состояние нормализовалось, сейчас они себя чувствуют хорошо. Двое уже выписаны домой, один ребенок (8 лет) еще находится в больнице, скоро его выпишут.

Кроме того, Савченко сообщила, что у всех детей, поступивших в больницу, взяты анализы на токсикологию, результаты будут готовы через 3-4 дня.

В последнее время жители Волоколамского района жалуются на неприятный запах, исходящий от полигона "Ядрово". В ночь на среду там произошел выброс свалочного газа. В местную больницу обратились более 50 детей. Они жаловались на тошноту, головокружение и рвоту, напоминает РИА Новости.

Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой свалки. Накануне возле больницы произошла потасовка. Люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. В толпе были слышны свист и выкрики.

Между тем Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты Минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Однако, как сообщает ТАСС, власти Московской области все же приняли решение перенести начало школьных занятий на более позднее время.