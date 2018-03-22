Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

22 марта 201812:55
Пенсии в России проиндексируют с 1 апреляЧитайте нас в Telegram
В ходе заседания правительства РФ в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, которая коснется 4 миллионов человек, передает "Интерфакс".
"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля", — сказал Медведев. Он напомнил, что индексация осуществляется ежегодно.
По словам главы российского кабмина, в документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. "Мы направляем на эти цели порядка 10 миллиардов рублей"
Медведев отметил, что будут также повышены некоторые другие выплаты, касающиеся некоторых категорий пенсионеров.
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