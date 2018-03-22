Песков: Кремль работает над ситуацией в Волоколамске

Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном "Ядрово" в Волоколамске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждаются различные варианты решения проблемы, "естественно, президенту докладывается". Как передает РИА Новости, Песков подчеркнул, что "работа ведется очень напряженная".

На вопрос журналистов, все ли делают власти Подмосковья для решения данной проблемы, Песков ответил, что "это нужно спрашивать у властей Подмосковья".

"Действительно ситуация непростая, но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что опять же, я еще раз повторяю, решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", — сказал Песков.

Накануне в Волоколамскую больницу обратились более 50 детей с жалобами на тошноту, рвоту и головокружение. Их родители считают, что ухудшение здоровья детей связано с выбросами газа с мусорного полигона "Ядрово". Ситуацию со свалкой взял под контроль подмосковный губернатор Андрей Воробьев.