На химзаводе в Чехии произошел взрыв

На химическом предприятии в Чехии произошел взрыв, сообщает ТАСС. ЧП случилось в городе Кралупи-над-Влтавоу, в результате погибли 6 человек, десятки сотрудников завода ранены.

На месте аварии работают врачи скорой помощи, пожарные и спасатели. Причина взрыва и точное количество раненых пока не известны.