В Московском зоопарке "разморозили" тушканчиков

22 марта 201813:28
В Московском зоопарке "разморозили" тушканчиковЧитайте нас в Telegram
Обитатели Московского зоопарка уже почувствовали весну, там проснулись тушканчики — те самые, которых еще в ноябре 2017 года отправили в холодильник (это особая система погружения зверьков в спячку). Тушканчики зимуют в довольно суровых условиях при полной темноте и температуре всего 3 градуса. И вот теперь грызуны вернулись в свой вольер и встречают весну. Вслед за ними должны проснуться медведи и сурки.
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