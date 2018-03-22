Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизни

Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизниЧитайте нас в Telegram
Слушая рассказ актрисы Натальи Белохвостиковой Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", становится понятно, что на ее жизнь во многом повлияли странные совпадения и, казалось бы, случайности.
Еще в 16-лет юная красавица попалась на глаза великому режиссеру Сергею Герасимову, и в итоге несмотря на то, что прием уже был закончен, попала на знаменитый курс "четырех Наташ" во ВГИКе (вместе с ней учились также ставшие впоследствии знаменитыми актрисы Наталья Гвоздикова, Наталья Бондарчук и Наталья Аринбасарова).
Но этого не произошло бы, не случись незадолго до этого встреча с режиссером Марком Донским в Стокгольме, где отец Натальи служил в советской дипмиссии.
Донской приехал туда снимать фильм "Верность матери" и попросил отца Натальи помочь найти несколько человек для съемок в фильме.
Белохвостикова тогда была очень похожа на актрису Елену Фадееву и снялась в нескольких сценах в качестве ее дублера. Впоследствии, вернувшись в Москву и отправившись смотреть этот фильм на студии Горького, Наталья и познакомилась через Донского с Герасимовым.
Так был дан зеленый свет ее актерской карьере. Впоследствии она играла с самыми блистательными актерами тех лет: Василием Шукшиным, Владимиром Высоцким и даже с сте с Аленом Делоном.
Но в ее жизни был только один мужчина – режиссер Владимир Наумов. Замуж за него Наталья вышла в 21 год и говорит, что это было решено судьбой.
Странные совпадения и случайности начались в тот день, когда Наталья только родилась. Тогда, как выяснилось впоследствии, Наумов проходил мимо ее дома.
Затем судьба столкнула их, когда Наталье было 13 лет. Тогда они впервые увиделись на встрече делегации кинематографистов, которую возглавлял Наумов.
Ну, а познакомились они спустя семь лет в самолете, когда актриса летела в Белград на фестиваль "Дни советского кино".
Белохвостикова признается, что Наумов показался странным, "не в себе", поскольку ему все давали прикурить, но он ломал сигареты и рассыпал табак. Только потом Наталья узнала, что таким образом он пытался бросить курить. Через год они стали мужем и женой,
В их браке родилась дочь Наталья, а затем, когда девочка подросла, они приняли в свою семью тогда 4-летнего мальчика Кирюшу.
В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" ведущий не мог не спросить Наталью Белохвостикову о съемках легендарного фильма "Тегеран-43", где она снималась вместе с Аленом Делоном.
Актриса признается, что до сих пор не может забыть момент съемок сцены перестрелки, в которой она могла серьезно повредить спину. Белохвостикова вспоминает, что у Алена Делона был защитный каскадерский костюм, а ей пришлось бежать на высоких каблуках и падать на булыжную мостовую без какой-либо защиты.
"Я очень разбилась… Моя черная спина еще долго вспоминала эту съемку", – говорит Белохвостикова.
О том, какую роль сыграла она в появлении знаменитой песни "Une vie d’amour" из фильма "Тегеран-43", как Владимир Наумов делал ей предложение, при каких обстоятельствах Герасимов дал добро на ее поступление во ВГИК при уже закрытом приеме и о звездных партнерах по съемкам Наталья Белохвостикова откровенно рассказала в программе "Судьба человека". на телеканале "Россия 1".
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