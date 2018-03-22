На химзаводе в Чехии во время чистки взорвалась цистерна

Взрыв на чешском химическом предприятии прогремел во время чистки цистерны.

Инцидент произошел в городе Кралупи-над-Влтавоу. Как сообщил мэр города Петер Голичек, рабочие чистили топливную цистерну, произошло самовозгорание и взрыв. В результате погибли 6 человек, еще несколько получили тяжелые травмы.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время огонь уже локализован. Угрозы городу и предприятию нет.