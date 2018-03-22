Биологи открыли 30 неизвестных видов рыб в "сумеречной зоне" Карибского моря

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Открытие новых видов 15 минут назад
Биологи открыли 30 неизвестных видов рыб в "сумеречной зоне" Карибского моряЧитайте нас в Telegram
Морской мир не перестаёт радовать и удивлять биологов. Очередное открытие было сделано в водах Карибского моря: исследователи из Смитсоновского института (США) сообщили о богатом улове. Они открыли немало новых морских обитателей в "сумеречной зоне".
Поясним, что толща воды в водоёмах подразделяется специалистами на несколько зон в зависимости от количества света. Это важный фактор, который влияет на жизнь большинства подводных экосистем.
Так, самый верхний слой воды, хорошо освещаемый солнцем, называется эвфотической зоной (её глубина составляет от нескольких до 200 метров в зависимости от широты и мутности воды). Далее следует дисфотическая зона, в которой из-за недостатка освещения фотосинтез крайне незначителен (глубина до 1000 метров). Ну а ещё глубже располагается афотическая зона, характеризующаяся полным отсутствием солнечного света и практически полным отсутствием фотосинтеза.
По мнению авторов новой работы, биологам и экологам следует задуматься об официальном обозначении ещё одной зоны – рарифотической (rariphotic), или "сумеречной". Второе название подходит даже больше, поскольку речь идёт о толще воды глубиной от 130 до 309 метров, где в прямом смысле сгущаются сумерки.
Изучив такую зону в водах Карибского моря, близ острова Кюрасао, учёные пришли к выводу, что это совершенно уникальная экосистема.
Началась работа с исследования состояния коралловых рифов. Последним, напомним, сегодня приходится несладко: из-за глобального потепления они обесцвечиваются и погибают, поэтому это очень актуальная тема. Кроме того, из-за потепления воды многие мелководные морские организмы "спускаются" в более глубокие слои океана и находят убежище в коралловых рифах.
Как только работа началась, сразу же стало понятно, что люди и понятия не имели о настоящем биоразнообразии рифовых экосистем, рассказывают учёные. Они отмечают, что тропические рифы отличаются от других: они разрастаются на сравнительной большой глубине (которую как раз и предлагается обозначать как "сумеречная зона") и вокруг них тут же формируется богатый мир.
В ходе 80 погружений батискафа под названием Curasub на глубину до 310 метров специалисты зафиксировали присутствие около 4500 рыб, относящихся к 71 виду. Из них 30 оказалось совершенно новыми, неизвестными науке видами, принадлежащими к шести новым родам. И всё это – на площади в 0,2 квадратных километра!
Любопытно, что большинство этих морских жителей не похожи ни на мелководных обитателей, ни на глубоководных обитателей (хотя эволюционные и поведенческие связи больше роднят их с первыми). Эксперты поясняют: фактически рыбы из рарифотической зоны имеют двойной диапазон глубин обитания, ведь большинство из них – это гости с мелководья, которые уже начали приспосабливаться к новым условиям и обживать свой коралловый мирок.
Авторы отмечают, что пока успели классифицировать далеко не все найденные виды: многие из них ещё будут описаны в сотрудничестве в другими морскими биологами.
Но, пожалуй, ещё более важный результат этой работы – открытие полноценной зоны обитания морских жителей, которую, несомненно, следует выделять как отдельную, уверены исследователи. Эта "сумеречная зона" является важным переходным звеном между мелководьем и средними глубинами. А наличие в ней рифов и новых видов рыб говорит о формировании самодостаточной экосистемы, которую также ещё предстоит изучить более подробно, заключают специалисты.
О своей работе и неизвестных ранее видах рыб, открытых в рарифотической зоне, они более подробно рассказывают в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Напомним, что это не первая работа, посвящённая изучению экосистем "сумеречных зон" океана. Так, в 2015 году морские биологи описали похожий мирок в водах Филиппин, где было найдено более сотни новых видов животных.
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