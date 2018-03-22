Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс

Тема:
Футбол-2018 30 минут назад
Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший классЧитайте нас в Telegram
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне игры своих подопечных против команды Бразилии (Москва, стадион "Лужники", 23 марта) отметил, что даже в отсутствие своего травмированного лидера Неймара "пентакампеоны" могут показать высокий класс игры.
"Отсутствие Неймара [в составе бразильцев, — прим. ред.] ни о чем не говорит, — цитирует Черчесова ТАСС. – Думаю, бразильцы решат эту проблему, у них высококлассные игроки. Бразильцы есть бразильцы — пятикратные чемпионы мира".
При этом главному тренеру российской сборной нравится, что в последних матчах его команда противостоит ведущим футболистам мира: "Матчи с Аргентиной и Испанией уже продвинули нас вперед, хотелось бы оттолкнуться дальше, но некоторые проблемы нас затормозили".
Говоря о "проблемах", Черчесов имел в виду травмы нескольких ведущих игроков. Оказывается, с Бразилией не сыграют еще несколько футболистов: "Камболова, например, мучает мышца уже два дня, и завтра к игре он не будет готов. Кузяев и Игнатьев делают большие шаги. Они почти готовы, но рисковать мы не будем. Есть пару вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Остальные все готовы".
Тренер отметил, что стадион "Лужники" находится в идеальном состоянии: "Аура на арене остается былая, — приводит слова тренера РИА НОвости. — Что касается поля – респект работникам поля, оно в идеальном состоянии. Если брать на сегодня, то это одно из лучших полей, что может быть в это время года. У меня было очень хорошее настроение в связи с этим".
Черчесов также с улыбкой рассказал о визите в команду допинг-офицера: "Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам захочется вставать не в 6 утра, а в 9 по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили и не нагнетали обстановку".
Ранее по теме
-
Марадона назвал фаворитами чемпионата мира по футболу Испанию и Германию5 часов назад
-
Борис Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года15 часов назад
-
Головин попал в топ-5 самых талантливых молодых игроков чемпионата мира20 часов назад
-
Неймар восстанавливается согласно графику1 сутки назад
-
У защитника сборной России Камболова спазм бедра1 сутки назад
-
Обновленный вестибюль "Спортивной" открыли к матчу Россия — Бразилия1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков указал на несостыковки в деле Скрипаля
- Глава Facebook извинился за утечку данных
- Сын Каддафи готов дать показания против Саркози
- Комитет Рады поддержал арест Савченко
- Фильм "Путин": премьера в эфире "России 1"
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- Скандал Судного дня: в России "разоблачили" продовольственный заговор
- "Я резко старею, мне трудно дышать": Пугачева рассказала о своем здоровье
- "Мне хана": "Руки-базуки" признался, что испускает дух
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
Экономика
-
Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов
- Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей
- Конгресс США направит $200 млн Украине
- Доступность жилья: 15 городов России
- Торговая война США и Китая начнется в 19:30
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Экспертный взгляд на эффективный сервис-менеджмент
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Панина сделали невыездным и лишили водительских прав
- Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция
- По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"
- Три станции московского метро закроют на неделю
- Театры малых городов представляют свои работы в Москве
- Современные дачники: откуда в Подмосковье поселки-призраки?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками
- Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства
- Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак