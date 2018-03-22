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22 марта 201813:45

Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс

EPA

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Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне игры своих подопечных против команды Бразилии (Москва, стадион "Лужники", 23 марта) отметил, что даже в отсутствие своего травмированного лидера Неймара "пентакампеоны" могут показать высокий класс игры.

"Отсутствие Неймара [в составе бразильцев, — прим. ред.] ни о чем не говорит, — цитирует Черчесова ТАСС. – Думаю, бразильцы решат эту проблему, у них высококлассные игроки. Бразильцы есть бразильцы — пятикратные чемпионы мира".

При этом главному тренеру российской сборной нравится, что в последних матчах его команда противостоит ведущим футболистам мира: "Матчи с Аргентиной и Испанией уже продвинули нас вперед, хотелось бы оттолкнуться дальше, но некоторые проблемы нас затормозили".

Говоря о "проблемах", Черчесов имел в виду травмы нескольких ведущих игроков. Оказывается, с Бразилией не сыграют еще несколько футболистов: "Камболова, например, мучает мышца уже два дня, и завтра к игре он не будет готов. Кузяев и Игнатьев делают большие шаги. Они почти готовы, но рисковать мы не будем. Есть пару вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Остальные все готовы".

Тренер отметил, что стадион "Лужники" находится в идеальном состоянии: "Аура на арене остается былая, — приводит слова тренера РИА НОвости. — Что касается поля – респект работникам поля, оно в идеальном состоянии. Если брать на сегодня, то это одно из лучших полей, что может быть в это время года. У меня было очень хорошее настроение в связи с этим".

Черчесов также с улыбкой рассказал о визите в команду допинг-офицера: "Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам захочется вставать не в 6 утра, а в 9 по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили и не нагнетали обстановку".

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