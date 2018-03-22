"Блик", "Василиск" или "Пересвет". Минобороны объявило финалистов конкурса на лучшее имя для нового оружия

Выборы названий для новейшего российского вооружения подходят к концу. Министерство обороны РФ оставило по три имени для каждого комплекса. А окончательные победители определятся уже сегодня вечером.

Итак, боевой лазер могут назвать "Василиском", "Бликом" или "Пересветом". Пока лидирует последний вариант. За право стать именем для беспилотной субмарины борются "Аврора", "Посейдон" и "Прибой". Первые два варианта идут "ноздря в ноздрю", разница между ними всего в пару тысяч голосов. И, наконец, ракета с ядерным двигателем может стать "Буревестником". Он заметно обходит "Пальмиру" и "Сюрприз".

Напомним, выборы названий для новейшего оружия стартовали 1 марта этого года. Любой желающий мог прислать свой вариант. В итоге военные получили свыше 245 предложений. После чего объявили полуфинал, для которого отобрали по 50 имен. А теперь эти списки сократились до трех пунктов.