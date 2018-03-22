Москвичи пытаются спасти от разрушения уникальный дом в стиле постконструктивизма

Героическое прошлое, безрадостное настоящее и туманное будущее — это все об историческом жилом доме на улице Народного Ополчения. Москвичи просят присвоить ему охранный статус, чтобы спасти от разрушения. Здание 30-х годов прошлого века является образцом постконструктивизма. Таких построек в столице осталось немного.

"Это единственный исторический дом, который в прошлом году отметил свое 80-летие. Здание непосредственно было связано с событиями Великой Отечественной войны", — рассказывает архитектор Борис Кондаков.

В этом доме в 1942 году собиралось народное ополчение. Его жители гордятся историческим прошлым. Но сейчас, говорят, жить здесь невозможно. Крыша течет, батареи тоже, из-за постоянной сырости мебель почти вся сгнила, стены под обоями покрылись плесенью, а в потолке образовалась дыра.

Квартиры здесь коммунальные, кухней пользуются пять семей. Газовые трубы — ровесники дома. Примерно такого же возраста счетчики. В новый год в коридоре загорелась проводка, моментально вспыхнуло все вокруг, ведь перекрытия старые, деревянные.

"Мы ложимся спать и думаем: проснемся утром или не проснемся", — объясняет Юлия Тихонова.

Но и снести дом жители не позволяют. Говорят, здание такого типа единственное не то что в Москве — в мире.

"Да, мы понимаем, что внутри надо делать перетяжки, реконструкцию, отселять жителей. Ну, пусть сделают отель, пусть сохранят эти красивые фасады", — говорит Ирина Мигунова.

"Дом с интересной историей и в достаточно редком стиле постконструктивизма, который в России был в 1932-1937 годах", — добавляет Светлана Осина.

За неполные пять лет, что в России просуществовал постконструкивизм, таких зданий появилось всего несколько. Данный дом строили в конце 30-х годов. Архитектор Рухлядев, ученик Щусева, задумывал дом как яркое пятно в ансамбле Карамышевского гидроузла.

"Это не типовой проект — авторский. Он спроектирован специально для этого места. Он рассчитан на восприятие с воды, сделан в едином стиле с Карамышевскими шлюзами. Архитекторы, которые проектировали весь этот ансамбль шлюзов, представляли это таким театральным образом: вот мы проплываем через большие ворота, попадаем на гигантскую водную гладь", — объясняет архитектор Борис Кондаков.

Когда-то это был первый многоэтажный дом в районе, здесь появились первые лифты. Сначала его окружали одноэтажные бараки. На смену им пришли пятиэтажки. Сейчас настало время небоскребов. Жители собирают документы и просят признать дом объектом культурного наследия.