На матч сборных России и Бразилии уже продано 65 тысяч билетов

На матч сборных России и Бразилии уже продано 65 тысяч билетовЧитайте нас в Telegram
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о подготовке к матчу между сборными России и Бразилии. В том числе он сообщил, что на настоящий момент продано около 65 тысяч билетов, несмотря на холодную погоду.
"Уже продано порядка 65 тысяч билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику", — приводит слова Алаева ТАСС.
Рекорд посещаемости домашних матчей сборной России был зафиксирован на товарищеской игре с аргентинской командой 11 ноября 2017 года в "Лужниках". Тогда на этой встрече присутствовали 78750 зрителей. Вместимость "Лужников" после реконструкции составляет 81000.
Напомним, что игра между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в 19:00 по московскому времени.
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